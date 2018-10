Boekhoorn: 'HEMA moet gloreren als nooit tevoren'

De zakenman wil direct aan de slag om de toekomst van HEMA veilig te stellen. Hij gaat eerst financieel schoon schip maken en wil daarna het oer-Hollandse warenhuis flink laten groeien. De miljardair deed jaren geleden al een bod op het bedrijf, maar dat werd toen te laag bevonden. Het bod van de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital werd toen geaccepteerd, waardoor deze eigenaar werd van Hema.

Volgens Boekhoorn werd het warenhuis toen opgezadeld met een hoge schuldenlast als gevolg van de hoge aankoopprijs. Het ging om bijna een miljard euro aan obligaties. 'De eerste maatregelen die zijn genomen is het terugbrengen van de schulden met honderd miljoen euro.' Boekhoorn heeft nu 40 miljoen euro geïnvesteerd.

'Hema moet weer gloreren', dat zei de zakenman uit Bennekom tijdens de persconferentie.

'Lagere schulden zijn voorwaarden en geen einddoelen', zei Boekhoorn. Hij wil HEMA in binnen- en buitenland laten groeien. De zakenman zei dat dit niet vanzelf gaat. 'We zullen alle zeilen bij moeten zetten om Hema zich weer te laten ontplooien.'

Ondernemingsraad tevreden

De miljardair neemt HEMA over inclusief de schulden ter waarde van 750 miljoen euro. Hoeveel geld met de overname is gemoeid, is niet bekendgemaakt. De zakenman zei tijdens de persconferentie dat de ondernemingsraad van het warenhuis volledig achter zijn visie staat.

Boekhoorn maakte fortuin met Bakker Bart en telecomaanbieder Telfort. Dat laatste bedrijf verkocht hij voor veel geld door aan KPN. Boekhoorn is al zijn hele leven fan van voetbalclub NEC. Hij hielp de club meerdere keren met geld om spelers aan te trekken en was vorig seizoen hoofdsponsor.

Lion Capital wilde al langer van HEMA af. De investeringsmaatschappij vindt dat het warenhuis te slecht presteerde. Sinds vorig jaar zomer was Lion Capital op zoek naar een nieuwe eigenaar voor het warenhuis, maar die zoektocht verliep moeizaam.

