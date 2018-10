Vrachtschip teruggestuurd naar Amsterdam: te zwaar beladen

Een boot van Rijkswaterstaat in actie. Foto: Twitter/Verkeersleider Jos

ARNHEM - Op de Nederrijn bij Arnhem is woensdagmorgen een vrachtschip teruggestuurd naar Amsterdam omdat het te zwaar beladen was. Er moest 200 ton vanaf, meldt Rijkswaterstaat.

Volgens de verkeersleider lag het schip 20 centimeter lager dan de zogeheten minst gepeilde diepte. Rijkswaterstaat meet vanwege het laagwater elke dag de diepte, legt woordvoerder Thijs Scheres uit. 'We geven de minst gepeilde diepte elke dag aan de schippers door. Die bepalen dan hoeveel lading ze kunnen meenemen. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor.'

Schippers draaien voor de kosten op als ze moeten worden losgetrokken. Het komt volgens Scheres dan ook niet vaak voor dat schepen te zwaar worden beladen. 'Schippers kunnen bovendien ook nog een boete krijgen. 20 centimeter te diep is wel heel veel. Daar verbaas ik me wel over.'

