Onafhankelijk onderzoek naar mogelijke misstanden bij slibstort Alphen

Burgercollectief Dreumelse Waard ontdekte dat er tot 21 kilometer stroomafwaarts van het project Over de Maas op tientallen plekken oranje bouwplastic is aangespoeld. Volgens het collectief komt dit mee met de buitenlandse grond en baggerspecie die wordt gebruikt om de plas minder diep te maken.

Bij controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eerder deze maand zijn overtredingen geconstateerd bij twee schepen die de grond en specie aanvoeren. De papieren die nodig zijn voor grensoverschrijdend afvaltransport bleken niet te kloppen. Bij een schip kon dit uiteindelijk alsnog worden vastgesteld. Bij het andere schip lukte dat niet, waarna dat schip is teruggestuurd naar België.

De ILT heeft monsters van de ladingen van beide schepen genomen. Eind deze maand zullen de resultaten daarvan bekend zijn. Dan wordt ook duidelijk of er alleen een administratieve fout is gemaakt of dat is geprobeerd om materiaal in de plas te storten waarvoor geen toestemming is.

Alle schepen controleren is ondoenlijk

Het is de eerste keer dat de Inspectie Leefomgeving en Transport scheepsladingen bestemd voor het project Over de Maas heeft gecontroleerd. 'Er gaan miljoenen tonnen afval van dit materiaal de grens over. Het is daarom niet te doen om ieder schip te controleren', zegt woordvoerder Frank Wassenaar.

Rijkswaterstaat voert wel vaker controles uit, maar die zijn gericht op de bodemkwaliteit. Zo houdt Rijkswaterstaat in de gaten of het drijfafval dat meekomt met het slib wel voldoende wordt opgeruimd.

Dit bleek eerder dit jaar bij verschillende inspectierondes onvoldoende, waarna Rijkswaterstaat in augustus een dwangsom van 2.500 euro heeft opgelegd. 'Dat bedrag is meteen betaald' laat Rijkswaterstaat weten. Inmiddels worden de oevers volgens Rijkswaterstaat wel goed opgeruimd. Andere overtredingen heeft Rijkswaterstaat niet geconstateerd.

Projectleider betreurt onrust

Zowel projecteigenaar Nederzand als projectleider Herman van der Linde waren vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. In een eerdere reactie liet hij aan Omroep Gelderland weten de onrust te betreuren. Volgens hem voldoet het project aan alle regels en gebeurt er niets wat het daglicht niet kan verdragen. Hij nodigde iedereen dan ook uit om met eigen ogen te komen kijken om te zien wat er gebeurt.

