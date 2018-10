Verslagenheid na dood kickbokser in sportschool Nijkerk

NIJKERK - Bij kickboksschool Muay Thai in Nijkerk heerst verslagenheid na het overlijden van een kickbokser. De man van 39 kreeg woensdagavond tijdens de training een hartaanval.

'We waren net bezig met de warming-up', vertelt hoofdtrainer Achmed Saidi. 'Na twee keer springen zakte de meneer in elkaar. Een hartaanval. Alles is geprobeerd, maar tevergeefs.'

De man kwam vaker trainen op woensdagavond. 'Hij trainde niet heel fanatiek, hij wilde gewoon een beetje afvallen. Zijn vrouw, zoon en dochter waren er altijd bij. Gisteren ook.'

Er wordt deze donderdag niet gesport bij Muay Thai. 'We gaan koffie drinken en praten over wat er is gebeurd. Zo'n twintig mensen hebben het gezien. Er is slachtofferhulp geregeld. Ik heb het zelf ook nodig. Het is verschrikkelijk. Dit vergeet je niet.'