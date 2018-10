Ondernemer Marcel Boekhoorn uit Bennekom wil HEMA overnemen

Update: Boekhoorn: overname HEMA is nog niet rond

De winkels zijn nu nog eigendom van de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital, dat al langere tijd op zoek was naar een koper. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Iconisch merk

Boekhoorn wil het bedrijf overnemen met zijn investeringsbedrijf Ramphastos Investments. Hij zegt dat HEMA 'een iconisch merk' is met binnen en buiten Nederland 'genoeg mogelijkheden om te groeien'. De overname moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten.

(tekst gaat verder onder de foto)

Marcel Boekhoorn tijdens een persconferentie over de komst van de twee reuzenpanda's naar Ouwehands Dierenpark - Foto: ANP

Marcel Boekhoorn is eigenaar van onder meer Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Hij is ook een van de grootste geldschieters van de Nijmeegse voetbalclub NEC. De Bennekommer verdiende veel geld met de aan- en verkoop van telecomaanbieder Telfort.

750 filialen

De Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam werd opgericht in 1926. Inmiddels heeft HEMA ruim 750 filialen. In Nederland zijn er circa 295 eigen winkels en 250 franchisewinkels. Bij HEMA werken ruim 19.000 mensen.

Het warenhuis behaalde in 2017 een jaaromzet van ruim 1,2 miljard euro. Het nettoverlies kwam uit op 30,9 miljoen euro.