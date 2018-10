Driemaal is scheepsrecht: Jakobsen wint etappe in China

HEUKELUM - Hij was er al twee keer dichtbij, maar donderdag lukte het. Wielrenner Fabio Jakobsen uit Heukelum won een etappe in de Ronde van Guanxhi in China.

De 22-jarige renner van Quick-Step bleef in de massasprint van de derde etappe de Duitsers Pascal Ackermann en Max Walscheid voor. In de eerste rit was hij als derde geëindigd, in de tweede etappe werd hij tweede. Jakobsen pakte ook de leiderstrui.

Het was voor Jakobsen de zesde zege van het seizoen. Hij won eerder al de Scheldeprijs, Nokere Koerse, een rit in de Ronde van Slowakije, de eerste rit in de Binck Bank Tour en de eerste rit in de Ronde van de Fjorden.

72ste overwinning voor Quick-Step

'Yessssssss, nummer 72', schreef ploegbaas Patrick Lefevere van Quick-Step direct op Twitter. 'Fabio, je beloofde het gisteren al. Je bent een ware kampioen.'

Met 72 zeges heeft Quick-Step het eigen record uit 2000 verbeterd. In dat jaar boekte de Belgische ploeg van Lefevere, die toen nog Mapei heette, 71 overwinningen.