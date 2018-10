Deel dit artikel:













Gewonden bewusteloos gevonden na ongeluk met twee brommers Foto: Jeffrey Slendebroek / Persbureau Heitink

HAALDEREN - Bij een brommerongeluk op de Buitenpolder in Haalderen zijn donderdagochtend twee mensen gewond geraakt. Ze liggen in het ziekenhuis, een van hen is zwaargewond.

De gewonden werden in bewusteloze toestand gevonden door een voorbijganger. Vermoedelijk zijn de brommers frontaal op elkaar gebotst. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Drie ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeluk. De Buitenpolder ligt in de Bemmelse Waard, langs de Waal.