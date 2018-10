Eetcafé Doesburg moet dicht na 'slecht levensgedrag', eigenaar stapt naar de rechter

DOESBURG - De eigenaar van eetcafé Caldo e Freddo in Doesburg hoopt via een kort geding zijn zaak open te kunnen houden. Het eetcafé moet op last van de burgemeester van Doesburg dicht. Niet omdat er strafbare feiten gepleegd worden in het café, maar vanwege 'slecht levensgedrag' van de eigenaar.

Het eetcafé is al jaren een begrip in Doesburg, maar nu dreigt dus sluiting. Uitbater Bert-Jan Knapen is in de afgelopen vijf jaar zelf twee keer aangehouden met teveel drank op achter het stuur. Volgens de Horecawet is het dan mogelijk om vanwege zogeheten slecht levensgedrag de drank- en horecavergunning in te trekken. Die vergunning staat op naam van de eigenaar, niet van de zaak.

Doemscenario

Knapen erkent dat het 'fout' en 'hartstikke stom' is dat hij met een paar glazen teveel op is gaan rijden. Maar dat het deze consequenties zou hebben, dat wist hij niet. Hij is ook verrast dat de gemeente ook nog eens zijn terrasvergunning en exploitatievergunning introk. Dat zou het einde van zijn bedrijf en een faillissement betekenen. Ook voor zijn personeel is het een doemscenario. 'Ik heb twee full-timers in dienst, waarvan één een gezin heeft met drie kinderen.'

Dat de gemeente zonder te waarschuwen deze maatregelen neemt, vindt Knapen onterecht. Hij tekende beroep aan tegen het intrekken van de vergunningen. Die beroepsprocedure loopt nog. Met het kort geding probeert hij voor elkaar te krijgen dat hij open mag blijven zolang de beroepsprocedure nog loopt.

Ook het feit dat een privékwestie (tweemaal rijden onder invloed) nu gevolgen heeft voor zijn bedrijf, is volgens hem eigenlijk ook raar. 'Voor een schoenenwinkel of een ander soort winkel maakt het allemaal niet uit. Het is alleen op de drank- en horecavergunning van toepassing.'

'Een ramp'

Het eetcafé heeft veel vaste klanten. Die zijn zeer onaangenaam verrast werden door de dreigende sluiting. 'Ik vind het echt verschrikkelijk. Wij komen hier al veertien jaar, al vanaf dat deze tent open is echt wekelijks', zegt een vrouw op het terras. 'Een nationale ramp', noemt een andere vaste bezoekster van het eetcafé het. 'Ons Parijs in het klein gaat weg. We komen hier vaak op vrijdagavond. Iedereen komt dan, ook de ouderen, ook de alleenstaanden die gewoon bij iedereen aan tafel kunnen schuiven.'

'Er zijn wel meer mensen die teveel gedronken hebben, maar dat betekent ook niet dat ze meteen hun banen kwijt hoeven te zijn', merkt de man naast haar op.

De gemeente Doesburg wilde niet inhoudelijk reageren op de zaak.