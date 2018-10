Deel dit artikel:













Verkiezingscampagne West Betuwe loeiend van start Foto: Omroep Gelderland

NEERIJNEN - Met het laten loeien van een sirene heeft de politiek in de nieuw te vormen gemeente West Betuwe woensdagavond een start gemaakt met de verkiezingscampagne. Dat gebeurde in het Stroomhuis in Neerijnen.

In januari gaan de huidige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen op in de nieuwe gemeente West Betuwe. Daarom zijn er op woensdag 21 november verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Stemwijzer In totaal doen tien partijen mee aan de verkiezingen. Woensdagavond ging ook de stemwijzer voor de nieuwe gemeente online. Ook gaat de gemeente met een promotiebus door de drie huidige gemeenten rijden om de verkiezingen onder de aandacht te brengen. Op de dag van de verkiezingen rijdt bovendien een mobiel stembureau rond. Op de avond van 21 november is er een uitslagenavond op het huidige gemeentehuis van Geldermalsen. Eerder liet waarnemend burgemeester Jeroen Staatsen weten te mikken op een opkomstpercentage van 60 procent. Time-lapse In onderstaande video ziet u een snelle impressie van de avond in het Stroomhuis in Neerijnen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52