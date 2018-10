Deel dit artikel:













Auto belandt in greppel, politie maakt jacht op gevluchte bestuurder Foto: Marco van Deick / Persbureau Heitink

ECK EN WIEL - In Eck en Wiel is woensdagavond een auto van de weg geraakt en in een greppel beland. Op de N320 ter hoogte van de Tielseweg belandde de wagen achterstevoren naast de weg. De bestuurder nam vervolgens de benen.

Via Burgernet zijn twee meldingen uitgegaan, waarin de politie aangeeft op zoek te zijn naar een man. Hij is van middelbare leeftijd, heeft weinig haar of is kalend en een gezet postuur. De man is gekleed in een grijs t-shirt en een donkere broek. De politie is naar hem op zoek en lijkt hem te linken aan het ongeval op de N320. Ze laat weten dat de man mogelijk een bebloed hoofd heeft.