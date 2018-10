Deel dit artikel:













20 graden wordt het niet meer, maar de herfst laat nog even op zich wachten Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Het weer van de laatste dagen was uitzonderlijk goed voor de tijd van het jaar. Gelderland genoot volop van zomerse temperaturen, in korte broek en zonder jas. De komende dagen blijft het goed toeven in de buitenlucht, maar de echte warmte verdwijnt wel.

Tot in het weekend is het heel behoorlijk weer. Donderdag en vrijdag beginnen, net als woensdag, waarschijnlijk met wat nevel of grondmistbanken. Die lossen echter snel op en de zon neemt het op die dagen al gauw over. Weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen zegt dat Gelderland de 20 graden echter niet meer terug zal zien. 'Nee, die gaan we niet meer halen. Het blijft wel vrij warm voor de tijd van het jaar, met veel ruimte voor de oktoberzon. Maar vanaf de Noordzee komt er wel een storing dichterbij.' Weekend met zonneschijn De minimumtemperatuur zakt niet onder de 10 graden en mogelijk valt er donderdag hier en daar een 'spatterbuitje', verwacht de weerman. Hij voorspelt een temperatuur van 17 tot 18 graden voor donderdag en een matige wind. Vrijdag wordt het rond 16 graden in de provincie, met meer zon dan donderdag. Het weekend biedt veel zonneschijn, maar de nachten worden wat frisser. 'Pas vanaf maandag wordt het ook overdag wat frisser, maar ook dan blijft het waarschijnlijk nog droog in Gelderland', zegt Bloem.