'Politie infiltreerde in Arnhemse terreurcel'

RTL Nieuws en NRC melden op basis van meerdere bronnen dat een politie-infiltrant er eerder dit jaar in slaagde contact te leggen met de groep. Ook lukt het de groep van dichtbij te volgen.

Het onderzoek naar de groep start in april, op initiatief van de Algemene Veiligheids- en Inlichtingen Dienst (AIVD). Al snel lukt het de politie om een 'mol' in de terreurcel te krijgen. Deze persoon slaagt erin contact te leggen met Hardi N., de hoofdverdachte uit Arnhem die later wordt opgepakt in Weert.

Tweede infiltrant

De infiltrant overtuigt Hardi N. ervan dat hij spullen kan leveren die nodig zijn voor een aanslag. Op die manier lukt het zicht te krijgen op de andere kopstukken in de terreurcel.

De politie levert via haar undercover-agent en een tweede infiltrant ook wapens aan de groep. Die zijn onklaar gemaakt, zodat ze onbruikbaar worden in het geval de aanslag daadwerkelijk doorgaat.

Een inval in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Afluisterapparatuur

Intussen wordt een vakantiehuisje in Weert voorzien van de nodige afluisterapparatuur, waarmee de politie extra informatie verkrijgt. Op 27 september houdt de politie uiteindelijk zeven verdachten aan na invallen in Arnhem, Huissen en Weert.

Drie maanden vast

Naast het voorbereiden van een aanslag verdenkt het Openbaar Ministerie de groep van zeven ook van het deelnemen aan een terroristische organisatie. Dinsdag besloot de rechtbank in Rotterdam dat de verdachten nog eens drie maanden blijven vastzitten.