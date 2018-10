Hond Luna werd ziek van giftige kalkbolletjes: 'Ze had het bijna niet overleefd'

'Geert loopt 's nachts altijd het laatste rondje van de dag met Luna', vertelt Jeanette. Zo ook in de nacht van 22 op 23 september. 'Er was niets met haar aan de hand, maar de volgende dag was het een ravage in huis. Overal lag poep, plas en braaksel.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Luna. Foto: Jeanette Zantema

De eigenaren dachten eerst aan een griepje, maar kwamen daar al snel van terug. 'De volgende ochtend zijn we naar de dierenarts gegaan. Hij gaf ons twee opties: of naar een dierenkliniek in Zwolle of het zou waarschijnlijk slecht aflopen.' Geert en Jeanette kozen natuurlijk voor de kliniek, waar Luna uiteindelijk drie dagen zou blijven.

Kalkbolletjes

Terwijl Luna nog werd behandeld, ging Geert bij het veld kijken waar hij met haar was geweest, vlakbij woonzorgcentrum De Polbeek in Zutphen. 'Hij loopt al tien jaar hetzelfde rondje met haar', vertelt Jeanette. 'De laatste tijd liep ze telkens naar dezelfde plek. Geert is gaan kijken en daar vond hij de bolletjes. Het hele veld lag er vol mee.'

Tekst gaat verder onder de foto.

De bolletjes. Foto: Politie Zutphen

Na enig onderzoek, stuitten de eigenaren van Luna via-via op een zaak in Waalwijk van een aantal jaar geleden. 'Daar waren ook zulke bolletjes gevonden. Er zijn zelfs een paar honden aan overleden. De politie in Waalwijk heeft onderzoek gedaan en het bleken een soort kalkbolletjes te zijn.'

Aangifte

Voor Jeanette en Geert is het duidelijk dat het om dezelfde bolletjes gaat als in Waalwijk en dat ze met opzet zijn neergelegd. 'Hier in de buurt hebben heel veel mensen honden en alleen een echte hondenhater weet dat het giftig is.' Geert heeft afgelopen maandag dan ook aangifte gedaan.

Met Luna gaat het inmiddels weer een stuk beter. 'Ze heeft heel hard moeten vechten en had het bijna niet overleefd, maar nu lijkt het wel weer een jonge hond.'

Zie ook: Politie waarschuwt voor bolletjes met hondengif