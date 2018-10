'Je staat voor lul als je 50 rijdt'; haast achter snelheidsverhoging Nijmeegse Oversteek?

NIJMEGEN - Er moet haast worden gemaakt met het verhogen van de maximumsnelheid op de Nijmeegse Oversteek. Dat stelt raadslid Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.Nu. De nieuwe brug kent een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur, maar veel partijen willen graag naar 70 kilometer per uur.

'Je staat gewoon voor lul als je 50 rijdt', zegt Eigenhuijsen die dagelijks over de brug rijdt. Het stukje weg van de ene naar de andere kant van de Waal leent zich bij uitstek om harder te rijden.

Voor de komende raadsvergadering gaat Eigenhuijsen een motie indienen om de snelheid wellicht te kunnen gaan verhogen. 'Ik hoop oprecht dat het geen langslepend dossier wordt en dat we het gewoon gaan doen', benadrukt de politicus.

GroenLinks en SP tegen, D66 voor

De Nijmeegse politiek is verdeeld. Grote coalitiepartijen als GroenLinks en de SP zijn tegenstander van de verhoging. Zo zou het milieu niet gebaat zijn bij een snelheidsverhoging en is de tijdswinst minimaal. De andere coalitiepartij: D66, heeft altijd gezegd voor de verhoging te zijn. 'De kritiek op de verhoging is achterhaald', verzucht Eigenhuijsen ondertussen.

In november zal er tijdens de raadsvergadering gesproken worden over de motie van Eigenhuijsen. De voorman van VoorNijmegen.Nu rekent op steun van veel partijen. Tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen waren er namelijk veel partijen die de snelheidsverhoging hoog op het lijstje hadden staan.