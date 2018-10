Bebloed hoofd en gescheurd shirt; slachtoffer 'laffe' mishandeling gezocht

ZUTPHEN - In de binnenstad van Zutphen heeft afgelopen weekend een ernstige mishandeling plaatsgevonden. Hoewel de politie meerdere aanhoudingen heeft verricht, is ze nog op zoek naar het slachtoffer.

De nog onbekende man werd door een groepje in elkaar geslagen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.15 uur.

Het slachtoffer vluchtte uiteindelijk met een bebloed hoofd en een gescheurd shirt cafetaria De IJssel aan de Beukerstraat in. Nadat de politie meerdere aanhoudingen had verricht, was de gewonde man plotseling verdwenen.

De politie, die spreekt van een 'laffe mishandeling', doet een dringende oproep aan het slachtoffer zich zo snel mogelijk te melden.