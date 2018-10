Extra concert Snollebollekes in GelreDome

ARNHEM - Feestact Snollebollekes geeft een extra concert in het GelreDome in Arnhem. De show vindt plaats op vrijdagavond 29 maart, een dag voorafgaand aan het eerder geplande eerste concert.

De 26.000 kaarten van het concert op 30 maart waren al na twee uur uitverkocht. Het management liet daarna al weten in ieder geval te gaan vergaderen over een tweede concert. Dat is dus nu een feit.

Snollebollekes is de act rond de Brabantse artiest Rob Kemps. Hij werd begin oktober onderscheiden tijdens de Buma NL Awards voor 'beste feestact'. De artiest heeft het afgelopen jaar verschillende hits gehad, zoals Vrouwkes, Springen Nondeju en Links, Rechts.

De kaartverkoop voor het concert op 29 maart gaat zaterdag 20 oktober om 11.00 uur van start.

