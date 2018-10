Deel dit artikel:













Politie legt bij toeval hennepkwekerij bloot Foto: Politie Voorst / Facebook

VOORST GEM VOORST - De politie heeft dinsdag een hennepkwekerij blootgelegd in een woning aan de Helena H. Wilkensstraat in Voorst. Nadat er een melding was binnengekomen van iemand die zich zorgen maakte om de bewoner besloten agenten poolshoogte te nemen.

Eenmaal ter plaatse bleek de hoofdbewoner niets te mankeren. Helaas voor hem troffen de agenten wel spullen aan die erop wezen dat de man een hennepkwekerij runde in zijn huis. 'Hierop werd er verder gekeken in de woning en troffen de collega’s een afgesloten deur aan', vertelt de politie Voorst op Facebook. 'Achter de deur bleek een hennepkwekerij te zitten. Helaas waren de planten al geoogst, maar de goederen stonden er nog. De bewoner mankeerde nu dus wel wat, want hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.' De politie heeft de aanwezige spullen vernietigd. De bewoner mag zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. Die bepaalt vervolgens de straf op basis van onder meer het aantal planten, de duur van de periode waarin de kwekerij heeft gedraaid en het al dan niet illegaal aftappen van stroom. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52