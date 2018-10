Hendrik heeft honderden grauwe schildwantsen in huis: 'Hopen dat ze een keer weggaan'

'Ik heb al maanden last van ze', vertelt Hendrik. Hij wijst naar een groot raam in de woonkamer. 'Ze zitten hoofdzakelijk in de kieren en spleten rondom de ramen. Ook op dat andere raam: als de zon daarop schijnt, gaan ze daarop zitten. En ze verstoppen zich graag tussen de kieren.'

De wantsen zoeken een plekje achter de tochtstrips, maar weten ook de kleding van Hendrik te waarderen. Die heeft intussen al ettelijke malen geprobeerd zijn huis wants-vrij te maken.

Hendrik Hoenselaar. Foto: Omroep Gelderland

Stofzuiger

'Ze willen niet eens weg, ze blijven nog zitten ook', vervolgt Hendrik. Hoe dat komt weet hij ook niet. De Beekbergenaar ging de diertjes aanvankelijk met de stofzuiger te lijf, maar hield daar al gauw mee op. De lucht was niet te harden. Als hij ze nu vangt, zet hij ze buiten weer uit. 'Ik heb ze al vanaf 16 juli in huis. Het is te hopen dat ze weer een keer weggaan.'

Hendrik is niet de enige die de ongenode gasten steeds weer aantreft. Op de redactie van Omroep Gelderland kwamen al vele tientallen e-mails en app-berichten binnen van mensen die de grauwe schildwants ook voortdurend tegenkomen. Entomoloog Berend Aukema uit Wageningen weet er alles van. Hij zegt dat er tot wel 650 soorten zijn van de grauwe schildwants.

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder de video):

Mooie zomer

'We hebben te maken met nieuwe soorten', legt Aukema uit. 'Soorten vanuit Zuid-Europa en Midden-Europa, die door de opwarming van de aarde naar het noorden migreren. Zeker als we dan zo'n mooie zomer hebben als we nu gehad hebben, kunnen ze zich hier massaal voortplanten', aldus de entomoloog. Hij heeft van alle soorten wantsen een aantal exemplaren in huis.

Entomoloog Berend Aukema. Foto: Omroep Gelderland

Aukema raadt mensen af de insecten te doden. 'Als ze zich belaagd voelen, scheiden ze direct een stof af waarvan ze hopen dat-ie de belager afschrikt. Of het stinkt, dat is een kwestie van beleving. De een vindt het ruiken naar ranzige frietolie, een ander zegt dat het ruikt naar oude snoepjes, naar perendrups. Ga je op jacht, dan maken ze gebruik van hun geurklieren. En dat kan gaan stinken.'

Vangen en buiten zetten

De diertjes vangen en buiten zetten is de beste oplossing. Hoe lang ze nog in de provincie blijven, weet niemand. De wantsen zoeken een plek om de winter door te komen en hebben aan anderhalve millimeter ruimte voldoende om een woning binnen te komen. Hendrik Hoenselaar legt zich er voorlopig maar bij neer.

'Ze komen niet op iets specifieks in huis af. Ze zoeken gewoon de warme plekken en de verstopplekjes op. Ik heb een keer met een krabber de kieren rondom de tochtstrips leeggemaakt; er kwamen er honderden uit. Op zich zijn het best mooie dieren, ze zijn mooi getekend en hebben mooie schildjes. Maar ja, je hebt er wel last van.'

