Op deze school mag je zelf kiezen wanneer je herfstvakantie hebt

ARNHEM - Voor gezinnen met kinderen op scholen in verschillende regio's kan het lastig zijn om een vakantie te plannen. Het Guido in Arnhem heeft een simpele oplossing: de school is beide weken van de herfstvakantie open.

Docenten en leerlingen kunnen daardoor kiezen in welke week ze vakantie opnemen. In deze eerste week, als de regio zuid vakantie heeft, komt een derde van de leerlingen naar school. Volgende week is het andere deel van de school aan de beurt.

Volgens docent Erik-Jan Hakvoort is de maatregel een groot voordeel voor alle gezinnen. 'Onze school heeft een streekgebonden functie en staat op de grens van regio zuid en midden. We hebben leerlingen uit Arnhem, Nijmegen maar ook bijvoorbeeld uit Apeldoorn of Zutphen.'

Verslaggever Vera Eisink in gesprek met Erik-Jan Hakvoort:

Triviant over Frankrijk

Het is niet voor het eerst dat de school de herfstvakantie verdeelt over twee weken. Wel nieuw is dat de school de weken gebruikt voor een andere manier van lesgeven.

Zo gaan de leerlingen een rondje door het bos met de mountainbike en voor Frans ontwerpen ze hun eigen Triviant, met vragen over Frankrijk. Leerlingen in de bovenbouw doen mee aan een wedstrijd om een profielwerkstuk te maken waarbij een onderzoeksbeurs te winnen is.