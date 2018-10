Politie waarschuwt voor bolletjes met hondengif

ZUTPHEN - De politie in Zutphen waarschuwt via Facebook voor bolletjes die mogelijk giftig zijn voor honden. Een inwoner van de gemeente deed aangifte van dierenmishandeling.

De bolletjes werden gevonden in het gras vlakbij woonzorgcentrum De Polbeek. De hond heeft de bolletjes vermoedelijk eind vorige maand gegeten. 'Het gevolg was de volgende dag bloed, braaksel en ontlasting in de nabijheid van de hond', schrijft de politie.

Om wat voor bolletjes het precies gaat, is niet bekend. In andere delen van het land overleden al meerdere honden aan een soortgelijk gif. De politie roept mensen die meer weten op zich te melden.

Heeft u ervaring met de giftige bolletjes? Laat het ons weten via omroep@gld.nl.