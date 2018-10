Update: fietsster (85) overlijdt na aanrijding op N319

De vrouw wilde rond 14.30 uur de weg oversteken, maar werd daarbij geschept door een bestelbusje. Volgens een videocorrespondent is het slachtoffer nog ter plekke gereanimeerd. Een andere fietser, die ook betrokken was bij het ongeval, is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Beelden van de plek van het ongeval (tekst gaat verder onder de video):

Volgens de politie maakten de twee deel uit van een groepje van zes fietsers. De vier anderen bleven ongedeerd. De exacte toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.

N319 voorlopig afgesloten

De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit. Behalve de politie, brandweer en ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. De plek van het ongeval werd afgezet met schermen en zeil.

De N319 is voorlopig nog in beide richtingen afgesloten tussen Kranenburg en Ruurlo.