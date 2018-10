Vastgoedmagnaat Ger Visser langer vast

GORSSEL - Ger Visser, oud-eigenaar van stadion GelreDome in Arnhem, blijft voorlopig in de cel. Afgelopen vrijdag werd hij opgepakt door de Fiscale Opsporing- en Inlichtingendienst (FIOD) en deze woensdag werd zijn voorarrest met twee weken verlengd, bevestigt het Openbaar Ministerie.

De FIOD deed een inval in de woning van de familie Visser, waarbij de vastgoedmagnaat, zijn vrouw, zijn zoon en diens vrouw werden opgepakt. Alleen Ger Visser zit nog vast. De aanhouding is gedaan in een onderzoek naar valsheid in geschrifte.

Veroordelingen

Vissers vastgoedbedrijf Eurocommerce ging in 2012 failliet. Tot die tijd was het bedrijf eigenaar van GelreDome. Ook had de organisatie meerdere grote kantoorpanden in Arnhem.

Na het faillissement kreeg Ger Visser 3,5 jaar cel opgelegd voor faillissementsfraude en oplichting. Dit jaar werd hij nog veroordeeld tot het terugbetalen van 6,48 miljoen euro aan de Staat.

Hoger beroep

In de strafzaak rondom de faillissementsfraude gingen zowel het Openbaar Ministerie als Ger Visser in hoger beroep. De regiezitting zou woensdag dienen maar 'in verband met recente aanhoudingen en het onderzoek van de FIOD heeft het hof besloten dat de regiezitting geen doorgang vindt', zo laat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden weten.

Een nieuwe datum voor de regiezitting is nog niet bekend.