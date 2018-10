Oordopjes kunnen uit bij Arnhemse gevangenen: de verbouwing is klaar

ARNHEM - De verbouwing van de Penitentiaire Inrichting Arnhem (PI) is afgerond. Na een periode van relatieve overlast voor gedetineerden en medewerkers komt er aan de maandenlange werkzaamheden een einde.

'Er is nu geen sprake meer van overlast voor de gedetineerden. Deze is er wel geweest. Op een gegeven moment zijn er voor hen zelfs 600 oordopjes aangeschaft in verband met geluidsoverlast. Ook personeel heeft last gehad van de verbouwing', laat een woordvoerder weten.

Nieuwe bezoekruimte

Er is onder meer een compleet nieuwe bezoekzaal gebouwd. De splinternieuwe zaal biedt meer plaats dan de oude. Ook is er een ruimte gemaakt voor bezoek zonder toezicht. In deze huiselijk ingerichte ruimte hebben gedetineerden die zich lang goed gedragen de mogelijkheid om zonder direct toezicht familie te ontvangen.

Gevangenisdirecteur Francesca Salamone vertelde op Radio Gelderland over de verbouwing:

'Op deze wijze kunnen kinderen in een ontspannen setting bij hun vader op bezoek komen. De gedetineerde leeft zo voor even in een gezinssituatie wat het na detentie makkelijker moet maken om het leven op te pakken in het gezin. En dat kan weer helpen om niet weer met justitie in aanraking te komen', licht een woordvoerder toe.

Naast de bezoekzaal is ook de entree en het voorterrein aangepakt. Het is volgens gevangenisdirecteur Francesca Salamone allemaal ruimer en lichter geworden en is er meer groen bijgekomen. Op het dak van de bezoekzaal is zelfs een groen dak geplaatst in het kader van de duurzaamheid.

Gevangenen schilderden mee

Gedetineerden hebben meegeholpen bij de verbouwing. Zo heeft een aantal gedetineerden gangen, kantoren en andere ruimtes geschilderd.

De komende tijd wordt ook nog de buitenkant van de inrichting onder handen genomen, zodat de kenmerkende blauwe strepen op het pand beter zichtbaar worden.