Stem mee op het Dorpshuis van het jaar 2018!

Voor de verkiezing Dorpshuis van het jaar 2018 zoeken we dé plek in Gelderse dorpen en wijken waar mensen elkaar ontmoeten. Een plek door én voor bewoners. Daarbij maakt het niet uit hoe het gebouw wordt genoemd: dorpshuis, buurthuis, wijkcentrum of MFA (multifunctionele accommodatie). Allemaal maken ze kans op de titel.

Er zijn zes buurt- en dorpshuizen genomineerd voor de titel Dorpshuis van het jaar 2018; THUIS in Wageningen, Wijkplaats BUUR in Nijmegen, Den Diek in Lichtenvoorde, Dorpshuis Kulturhus De Borg in Babberich, Dorpshuus in Varsselder-Veldhunten en Buurthuis De Meerpaal in Ede.

Stem mee!

Een vakjury bezoekt en beoordeelt de zes genomineerden dit najaar. Ook beheerders van de andere genomineerde dorps- en buurthuizen geven hun collega's sterren voor onder andere wc's (hygiëne) en koffie (horeca).

Maar ook het publiek krijgt de mogelijkheid om mee te stemmen! Stemmen is mogelijk van 20 tot 27 oktober op www.dorpshuisvanhetjaar.nl. Het gemiddelde van alle cijfers bepaalt welk dorps- of buurthuis de titel in de wacht sleept én het prijzengeld wint van 3000 euro. Stemmers maken bovendien kans op een iPad.

Op zaterdag 1 december wordt bekend gemaakt wie de winnaar is van de verkiezing Dorpshuis van het jaar 2018. Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de spannendste momenten.

Dorpshuis van het jaar 2018 is vanaf zaterdag 20 oktober te zien op TV Gelderland om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist.