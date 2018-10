Deel dit artikel:

























Thuiszorgmedewerker door vrienden geholpen na autobrand Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De eigenaresse van de auto die in de nacht van dinsdag op woensdag in brand is gestoken is voorlopig gered. De thuiszorgmedewerkster is door vrienden geholpen met een auto, daardoor kan ze toch naar haar klanten.

'We kunnen die mensen niet in de steek laten, ik ben blij dat er een oplossing is gevonden', vertelt ze aan Omroep Gelderland. Ze kreeg meer hulp aangeboden, onder meer van een andere thuiszorgorganisatie. 'Ontzettend lief, ik waardeer dat heel erg.' Haar auto brandde volledig uit. Eerder liet de eigenaresse van de auto weten geschokeerd te zijn. 'Ik voel me totaal niet veilig.' De auto is al vaker door vandalen aangepakt. Zo werd haar auto bekrast en werd de ruitenwisser afgebroken. De politie onderzoekt of er een samenhang is tussen de incidenten. Klanten thuiszorg in kou na autobrand: eigenaresse in shock Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52