Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overleden man (80) uit Ede gevonden in auto Foto: Persbureau Heitink

ACHTERVELD - In een auto aan de Hessenweg in Achterveld is dinsdagavond 16 oktober een overleden man gevonden. Het gaat om een 80-jarige man uit de gemeente Ede. Vermoedelijk is de man onderweg onwel geworden en daarna overleden.

Tegen 21.30 uur kreeg de politie de melding van een ongeval. Aan de Hessenweg lag een voertuig in een drooggevallen sloot. In de auto werd een 80-jarige man aangetroffen. Hulpdiensten hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52