Advocaat van terreurverdachte: 'Wij moeten onze mond houden, waarom het OM niet?'

ARNHEM - De zeven terreurverdachten die eind september werden aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag mogen vanaf vanmiddag weer communiceren met de buitenwereld. Dinsdag werd het voorarrest van de zeven verlengd. Advocaat Bart Nooitgedagt is niet te spreken over de manier van communiceren van het OM.

Vanmiddag om 12 uur worden de beperkingen die de zeven verdachten zijn opgelegd opgeheven. Het betekent dat ze weer contact mogen hebben met hun familie en mogelijk met elkaar. De terreurverdachten zitten vast in afzonderlijke cellen op de zwaarbewaakte terrorisme-afdeling van de PI in Vugt. Bart Nooitgedagt, advocaat van de verdachte, vernam het nieuws van de verlenging via de media.

Rauw

'Het viel mij rauw op het dak', zegt Nooitgedagt. 'Ik en mijn collega's zijn niet gebeld door de rechtbank, dat vind ik niet fatsoenlijk', zegt Nooitgedagt. De zeven verdachten worden bijgestaan door zeven afzonderlijk advocaten. Nooitgedagt: 'We hebben de beslissing zelfs nog niet schriftelijk ontvangen', zegt hij. Ook had hij graag zelf de familie ingelicht, voordat het nieuws landelijk bekend werd.

Op de dag van de arrestaties was de omvangrijke operatie live te volgen via de media. Het OM bracht naar buiten dat er bij enkele verdachten vuurwapens zijn gevonden. En dat is niet verstandig, zegt Nooitgedagt.

Mogelijk vrijspraak

Bij zes van de zeven verdachten de hechtenis met 90 dagen verlengd. Bij één van de verdachten is dat met 45 dagen verlengd. Volgens André Seebregts, advocaat van die verdachte, heeft het er vermoedelijk mee te maken dat er zo weinig bewijs is, dat het Openbaar Ministerie na een kortere periode met meer bewijs moet komen.

'Voor mij is de zaak zeker niet klip en klaar,' reageert hij. De advocaat verwacht dat gezien het bewijs dat er nu ligt, één of meerdere vrijspraken gaan komen. 'Het is tot nu toe een eenzijdig verhaal wat er ligt.'

Beperking

Advocaat Nooitgedagt is niet blij met de details die het OM nu al naar buiten heeft gebracht in deze zaak. 'Tijdens de beperking deelden zij nieuws met de media, terwijl wij als advocaten onze mond moesten houden. Daarmee frame je een zaak vanaf het begin. Het OM zou terughoudender moeten zijn en eerst moeten kijken wat ze in handen hebben.' Inhoudelijk wil Nooitgedacht nog niet ingaan op de zaak.

In januari volgt de eerste zitting waarbij de verdachten zullen horen wat de precieze tenlastelegging is.