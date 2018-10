Eigenaar uitgebrande auto: 'Ach ja, wat doe je eraan?'

HATTEM - Arjen Mulder, de eigenaar van de auto die in Hattem in vlammen opging, denkt dat de brand veroorzaakt is door een technische storing. De brandweer had gisteravond veel werk aan de autobrand.

'Ik stond net binnen en ineens kwam er allemaal rook uit de auto,' zegt Mulder in gesprek met RTV Hattem. 'En daar staan we dan he.' In de auto zat nog zo'n 60 liter benzine. Mede daardoor sloegen de vlammen metershoog uit. Een deel van de brandstof lekte het riool in en enkele putdeksels knalden omhoog.

Schade

Ondanks de hoge vlammen, is Mulder niet geschrokken. 'Ik baal ervan, meer niet.' Begrijpelijk, want van de auto is na de brand natuurlijk niets meer over. 'Zo luxe was 'ie gelukkig niet. Het kost je een keer 800 euro. Ach ja, wat doe je eraan?'