Grote controledag bij bedrijven is ook goed voor de korte lijntjes Foto: ODRA Foto: ODRA

In heel Gelderland voeren medewerkers van de omgevingsdiensten deze donderdag controles uit. Die kijken of bedrijven in de regio zich wel aan de regels houden.

De Handhavingsdag wordt al meer dan 10 jaar gehouden en werd vroeger georganiseerd door de provincie, maar de laatste jaren door de Omgevingsdienst Regio Arnhem. In de regio Arnhem gaan ongeveer 80 medewerkers van allerlei overheden en diensten met elkaar op pad, van brandweer tot de belastingdienst, maar ook onder andere de NVWA en het waterschap. Samen met toezichthouders milieu en bouw van Omgevingsdienst Regio Arnhem voeren zij controles uit. Het gaat onder andere om controles op het vervoer van afvalstoffen, bodemsaneringen, lozingen van afvalwater, bouw en milieucontroles bij bedrijven. Korte lijntjes De controle heeft twee doelen: aan de ene kant natuurlijk het uitvoeren van de controles bij bijvoorbeeld bedrijven in de provincie, maar net zo belangrijk is het delen van expertise en kennis van de verschillende handhavers. Volgens projectleider Alex te Dorsthorst zorgt dit voor korte lijntjes: 'Vaak hebben ze na zo'n dag elkaars telefoonnummer en maken ze makkelijker contact als er dan iets speelt wat eigenlijk voor een andere instantie is bedoeld.' Te Dorsthorst beaamt dat het mooi zou zijn om dit veel vaker samen te doen, 'want het levert altijd in alle opzichten een boel op.' Te Dorsthorst zei op Radio Gelderland dat er ook vanuit de lucht en op het water onderzoek wordt gedaan: