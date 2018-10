Vrouw onder bedreiging van wapen beroofd van telefoon

ARNHEM - Een 20-jarige Arnhemse is in de nacht van dinsdag op woensdag beroofd van haar telefoon aan het begin van de Velperweg.

De vrouw werd rond 00.40 uur door een onbekende man bedreigd met een wapen. Nadat ze haar telefoon had afgegeven, ging de man er rennend vandoor via een steeg richting de Rosendaalsestraat.

De politie is op zoek naar getuigen. De man was ongeveer 20 jaar, had een licht getinte huidskleur, een normaal postuur en was ongeveer 1.80m lang. Hij droeg een zwarte jas met capuchon.