Update: weer beperkt treinverkeer Arnhem-Utrecht na kapotte bovenleiding Archieffoto

EDE - Tussen Arnhem en Utrecht is sinds 16.00 uur weer beperkt treinverkeer mogelijk. Een groot deel van de dag was het spoor gestremd door een kapotte bovenleiding. Naar verwachting is spoorbeheerder ProRail nog tot zeker 22.00 uur bezig met de herstelwerkzaamheden.

Het lijkt erop dat een trein de bovenleiding heeft kapot getrokken, maar spoorbeheerder ProRail onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Tot de treinen weer volgens boekje rijden, kan tussen Utrecht en Nijmegen worden omgereisd via Den Bosch. Minder treinen dan gebruikelijk De storing ontstond halverwege de ochtend. De kapotte bovenleiding lag tussen De Haar en Maarn over beide sporen heen. ProRail heeft inmiddels een van de sporen toegankelijk gemaakt zodat er nu toch weer treinen kunnen rijden, al zullen dat er voorlopig minder zijn dan gebruikelijk. De NS adviseert reizigers om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.