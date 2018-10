Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Update: Lichaam man (75) aangetroffen bij korfbalclub Apeldoorn Foto: Luciano de Graaf

APELDOORN - Bij korfbalvereniging Apeldoorn in sportpark Orderbos in Apeldoorn is woensdagochtend het lichaam van een 75-jarige man uit Apeldoorn aangetroffen. Volgens de politie gaat het om een natuurlijk overlijden.

Hoelang hij daar heeft gelegen voordat hij is gevonden, is nog niet bekend. Volgens de politie was de man vrijwilliger bij de korfbalvereniging. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52