Politie zet opnieuw touringcar in om appende bestuurders te pakken Foto: Omroep Gelderland

Honderden bestuurders gingen in juni dit jaar op de bon omdat ze aan het bellen of appen waren achter het stuur. Het geheime wapen van de politie? Een touringcar. De komende drie dagen zet de politie de bus opnieuw in.

Op alle snelwegen in Gelderland en Overijssel wordt gecontroleerd. Vanuit de bus hebben agenten goed zicht op weggebruikers en kunnen ze in de auto kijken. Om de touringcar heen rijden zo'n vijftien onopvallende auto's om de overtreders langs de kant te zetten. De boete voor appen of bellen achter het stuur is 239 euro. Kijk hier hoe de agenten te werk gaan: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52