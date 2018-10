Deel dit artikel:













Klanten thuiszorg in kou na autobrand: eigenaresse in shock Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een auto van thuiszorgorganisatie Lelie Thuiszorg is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebrand. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. De eigenaresse is 'geshockeerd'.

'Ik heb meteen de politie gebeld', vertelt ze woensdagochtend. De auto is al eerder door vandalen aangepakt. 'De auto is al eens bekrast met een scherp voorwerp en de nacht erna is de ruitenwisser eraf gebroken.' 'Ik voel me totaal niet veilig', stelt de vrouw. Ook haar klanten zijn de dupe, want zonder auto kan ze niet naar hen toe.