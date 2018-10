Van Vleuten opnieuw ster van het Gelderse wielrennen

WAGENINGEN - Het wielerseizoen op de weg zit erop en voor het derde jaar op rij werden de Gelderse mannen qua prestaties overtroffen door Annemiek van Vleuten.

De net 36 jaar geworden wielrenster uit Wageningen boekte dertien overwinningen, meer dan alle Gelderse mannen in het profpeloton bij elkaar. Haar belangrijkste zege was de Giro Rosa, waar ze ook drie zware etappes op haar naam schreef. Ook prolongeerde Van Vleuten haar wereldtitel tijdrijden en won ze na een prachtige achtervolging op Anna van der Breggen La Course voor het tweede jaar op rij. Verder was de ze beste in de eerste editie van Veenendaal-Veenendaal en in de Boels Ladies Tour, waar ze drie van de zes etappes wist te winnen.

Bij de mannen maakte debutant Fabio Jakobsen uit Heukelum de meeste indruk met zeven zeges. Hij won de Belgische semi-klassiekers Nokere Koerse en de Scheldeprijs en was ook goed voor etappezeges in de Fjorden Tour, de BinckBank Tour, de Ronde van Slowakije en twee in de Ronde van Guanxi.

Wilco Kelderman kende een ongelukkig seizoen. De Barnevelder reed door valpartijen maar weinig koersen. Maar die paar keer dat hij in actie kwam, haalde hij wel een uitstekend niveau. Meteen al in Abu Dhabi werd hij tweede na een uitstekend gereden bergetappe.

Zijn voorseizoen viel in duigen door een val in de Strade Bianche, waarbij hij zijn sleutelbeen brak. In de Tour had hij zijn rentree willen maken, maar dat mislukte door een val op het NK. Kelderman deed wel mee aan de Ronde van Spanje, waar hij in enkele etappes bergop met de besten omhoog reed en uiteindelijk als tiende eindigde.

Taco van den Hoorn reed ook een sterk seizoen. De inwoner van Wagenigen kwam lang niet in actie door een hersenschudding en was pas net teruggekeerd in het peloton, toen hij een etappe won in de BinckBank Tour. Daarna volgden nog zeges in de Primus Classic en de Sluitingskoers Putten-Kapellen. Met zijn sterkte prestaties in de slotfase van het seizoen dwong hij een contract af bij Lotto-Jumbo.

Jesper Asselman uit Huissen was net als zijn ploeggenoot Van den Hoorn lang uitgeschakeld. Hij liep in de Ruta del Sol een gecompliceerde enkelbreuk op en kon pas na ruim vijf maanden zijn rentree maken. In de etappe in de BinckBank Tour die Van den Hoorn won, was Asselman heel belangrijk en werd hij uiteindelijk vijfde.

Robert Gesink was jarenlang de vaandeldrager van het Gelderse en zelfs van het Nederlandse wielrennen. De Varssevelder vervulde dit seizoen meer een rol in de marge. Hij reed veel in dienst van ploeggenoten, zoals in de Giro en de Tour. In bergetappes zat de Achterhoeker wel vaak mee in ontsnappingen en in de Giro leverde hem dat een tweede plaats op in een bergetappe.

Koen Bouwman uit Ulft was ook dichtbij een etappezege in de Giro. Bergop reed hij tot een kilometer voor de finish bergop, maar toen werd hij alsnog achterhaald. In de Giro Coppi Bartali maakte hij veel indruk met een vijfde plaats in het eindklassement ondanks een heftige valpartij, waarbij hij enkele tanden verloor.

De pas 18-jarige Thymen Arensman uit Deil maakte veel indruk bij de beloften. Hij werd tweede in de Ronde van de Toekomst en derde in Parijs-Roubaix.