A50 weer vrij na ongeluk, file neemt af Foto: Rijkswaterstaat

VALBURG - Op de A50 is woensdagochtend een ongeluk gebeurd bij knooppunt Valburg in de richting van Arnhem. Er waren twee rijstroken dicht. De vertraging was vroeg in de ochtend opgelopen tot een uur.

Even na 07.00 uur was de weg weer vrij, daarna werd de file snel minder. Over de ernst van het ongeval is niets bekend.