Voortvluchtige aangehouden na achtervolging in bos Foto: Politie Harderwijk

HARDERWIJK - De politie heeft in het bosgebied van Harderwijk een voortvluchtige man aangehouden. De man werd in Duitsland gezocht omdat hij zich onttrok uit een instelling. Hij reed in een gestolen Audi.

De politie achtervolgde de man vanuit het centrum van Harderwijk, de snelheden liepen op tot 100 kilometer per uur. De achtervolging eindigde in het bos. De man en de auto zullen worden overgedragen aan de Duitse politie.