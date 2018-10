Deel dit artikel:













Vermoedelijk gestolen Audi brandt uit in buitengebied Overasselt Foto: Persbureau Heitink

OVERASSELT - In het buitengebied van Overasselt is dinsdagavond een auto uitgebrand. De Audi stond op een verlaten plek, zonder bestuurder of bijrijder in de buurt. Omstanders meldden de brand. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, viel er niets meer te redden aan het voertuig.

Een voorbijganger die de brand constateerde liet weten niemand gezien te hebben bij het voertuig. De politie vermoedt dat de Audi gestolen is en doet onderzoek naar de herkomst van de auto. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52