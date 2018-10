Deel dit artikel:













VIDEO: Brandweer heeft handen vol aan fikse autobrand in Hattem Foto: Stefan Verkerk / News United

HATTEM - De brandweer in Hattem heeft dinsdagavond veel werk gehad van een autobrand aan de Kleine Gracht in Hattem. Daar vloog een personenauto in brand en lekte een deel van de brandstof het riool in. Nadat daar een ontsteking ontstond kwamen enkele putdeksels omhoog.

De brandweer rukte rond 19.00 uur uit nadat de melding binnenkwam. Eenmaal ter plaatse bleken de vlammen metershoog uit te slaan. Door de brand ontploften de banden en ontstond een scheur in de brandstoftank. De auto reed uit zichzelf nog enkele meters naar voren. Daardoor lekte brandstof het riool in, hetgeen een ontsteking veroorzaakte. Enkele putdeksels knalden omhoog. De brandweer wist uiteindelijk zowel de autobrand als de brand in het riool te doven.