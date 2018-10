Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jong Oranje bedankt De Graafschap en De Vijverberg voor gastvrijheid Foto: ANP

DOETINCHEM - De selectie van Jong Oranje heeft De Graafschap bedankt voor zijn gastvrijheid gedurende de EK-kwalificatiereeks. De Vijverberg was in alle thuiswedstrijden in de plaatsingsreeks van Jong Oranje gastheer en vervulde die rol met verve.

Als dank voor de mede-organisatie van de vijf wedstrijden in Doetinchem reikte Bart Ramselaar dinsdagavond een presentje uit aan de club: een canvas met daarop de spelers van de selectie en een woord van dank. De wedstrijden op De Vijverberg leverden drie zeges, een gelijkspel en een nederlaag op. Ondanks die goede cijfers lukte het Jong Oranje niet zich te kwalificeren voor het EK 2019 in Italië en San Marino. Het team van bondscoach Erwin van de Looi uit Huissen eindigde als tweede in de groep achter de Engelse leeftijdsgenoten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52