Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto vliegt in brand in Nijmegen Foto: Beau van Munster/Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Een auto is dinsdagavond in brand gevlogen op de Horstacker 13e straat in Nijmegen.

Door snel ingrijpen van de brandweer brandde de auto niet helemaal uit. Wel is er veel schade. De oorzaak van de brand is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52