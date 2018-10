Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wehl flyert voor volle tribunes Domusraad Foto: Omroep Gelderland

WEHL - Inwoners van Wehl hebben de afgelopen dagen 2500 flyers verspreid in het dorp met de oproep om naar de extra raadsvergadering over de Domusopvang te gaan. Op 30 oktober kunnen inwoners inspreken over de opvang in het dorp.

Inwoners ervaren veel overlast en zijn soms zelfs bang voor de bewoners van de opvang. Voor de zomer escaleerde de situatie en moest de burgemeester ingrijpen. Omdat er zoveel onrust is, heeft de gemeente een vergadering op de agenda gezet waarin mensen kunnen inspreken. Daarnaast zijn er ook twee momenten waarop mensen in vertrouwen met de gemeente kunnen praten. Luister hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de audio): 'Als ik hoor dat die twee momenten goed gevuld zijn en als ik nu de mensen op straat spreek dan denk ik wel dat we echt een signaal gaan afgeven aan de politiek', zegt Angela Middelveld. Ze woont in Wehl en is de overlast zat. Volgens haar is er één oplossing: sluiting van Domus. 'Dat is echter een politieke vraag en daar komt op 30 oktober geen antwoord op. We hopen dat de raadsleden op die avond genoeg informatie van ons krijgen zodat ze wel een politiek besluit gaan nemen. Naast de flyeractie is er ook een petitie online gezet. Die is inmiddels bijna 700 keer ondertekend. Zie ook: Oproep aan inwoners Wehl: 'Vertel je verhaal, dat mag ook onder vier ogen'

Extra vergadering over daklozenopvang in Wehl

Wehl pikt doodsbedreigingen van verslaafden niet meer: 'Opdonderen!' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52