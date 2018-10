'Papa, ik word niet meer gepest', Jernilius (6) bloeit op door sport

Naast zijn geliefde rolstoeltennis is Jernilius actief als racerunner en zwemmer. 'Vaak kan ik thuis niet tennissen, want dan komt de bal over de schuur heen of op de weg', vertelt hij met een brede glimlach. Op de tennisvelden van Rapiditas in de Waalstad is hij thuis. Samen met trainer Mirella ter Horst ramt hij de ene na de andere bal over het net. Op de vraag of dat niet lastiger is in een rolstoel reageert hij veelzeggend: 'hoe bedoel je?'

Foto: Omroep Gelderland

Meer zelfvertrouwen

De sport doet veel met Jernilius. Ondanks zijn lichamelijke beperking gaat hij naar een 'gewone' school. Regelmatig werd hij gepest om zijn aangepaste schoen of de bril die hij droeg. 'Die bril is kwijt en wil hij niet meer op', vertelt moeder. 'Het ging wat minder omdat hij geen zelfvertrouwen had. Door de sport heeft hij veel meer zelfvertrouwen gekregen. Hij wil naar buiten en meer met kinderen omgaan', zegt vader Gerald.

Ook op school gaat het inmiddels beter. Jernilius is ineens de stoere sporter die kans maakt op een prachtige prijs. 'Nu komt hij thuis en zegt hij: papa, ik word niet meer gepest', legt Gerald uit. Op de sportvelden kan Jernilius op steun van zijn drie broers en ouders rekenen. 'Team Martina', wordt er gekscherend gezegd als het hele gezin de tennisbaan oprent om ballen te gaan rapen.

'Kijk naar mogelijkheden, niet naar beperking'

Trainer Mirella is trots op haar tennistalent. 'Jernilius heeft een clinic rolstoeltennis gekregen via de Esther Vergeer Foundation, daar kwam hij erachter dat tennis toch wel heel erg leuk is', vertelt ze. 'Hij straalt enorm veel plezier uit en geniet van het spel. Daarnaast merk je dat zijn zelfstandigheid snel toeneemt.' Mirella probeert naar mogelijkheden te kijken, niet naar de beperking. Ze hoopt dat Jernilius de titel 'Uniek sporttalent van het jaar' binnen kan gaan slepen.

Sporten, een nieuw racket en een politieauto kopen Jernilius Martina

De hele woensdag kan er nog gestemd worden. In de loop van volgende week worden de winnaars bekend. Op 30 oktober staat er dan een huldiging in de Johan Cruijff ArenA op het programma. Naast de mooie titel is er ook een geldbedrag gemoeid met de winst: 1000 euro voor de winnaar en 4000 euro voor de sportvereniging. Jernilius weet al wat hij met dat geld wil gaan doen. 'Sporten, een nieuw racket en een politieauto kopen', besluit hij.