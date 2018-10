Wijnpionier Freek Verhoeven (72) uit Groesbeek overleden

GROESBEEK - Freek Verhoeven, de man die Groesbeek op de kaart zette als wijnhoofdstad van Gelderland, is overleden. Verhoeven was al langere tijd ernstig ziek. Maandagavond overleed hij op 72-jarige leeftijd.

Verhoeven introduceerde in 2001 als pionier de druiventeelt in Groesbeek. Hij liet zien dat het dorp qua ligging en bodemkwaliteit ideaal geschikt was voor goede wijnbouw. In 2015 nam hij het initiatief voor een expertisecentrum over wijnbouw. Hij kreeg 2 miljoen euro bijeen, waardoor het Nederlands Wijnbouwcentrum kon worden gebouwd. Alles om de Nederlandse wijnbouw naar een nog hoger plan te tillen.

'Zonder zijn inspiratie en doorzetten was alles wat er nu is hier nooit gekomen', zegt Adam Dijkstra. Hij ging 'in de leer' bij Verhoeven en leerde van hem de fijne kneepjes van het vak. Het reilen en zeilen van de wijnhoeve De Colonjes ligt nu in zijn handen.

Wijnfeesten

Een maand geleden vonden de jaarlijkse wijnfeesten plaats in Groesbeek. Verhoeven maakte ze, ondanks zijn ziekte, nog deels mee. Hij was het type mens er niet naar om steeds stil te staan bij zijn ziekte, zegt Dijkstra. 'Hij wilde alleen laten zien hoe mooi het wijndorp is. Na de wijnfeesten ging Verhoeven snel achteruit. Maandagavond overleed hij.'

'Hij zocht altijd de verbinding met anderen. In zijn enthousiasme heeft hij vijf andere wijnboeren betrokken bij de wijnbouw in Groesbeek, er een echt wijndorp van gemaakt', zegt Dijkstra, die zijn mentor zal missen. 'Hij heeft me de kans geboden me te ontwikkelen tot de wijnmaker die ik nu ben.'

Zie ook: Groesbeek krijgt Nederlands Wijnbouwcentrum