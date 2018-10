De Hoop Bakkers in Hattemerbroek failliet

HATTEMERBROEK - De Hoop Bakkers in Hattemerbroek is failliet. De bakkerij en winkels in Hattemerbroek, Hattem en Zwolle zijn gesloten. Bij het bedrijf werkten vijftien mensen.

Het faillissement is twee weken geleden aangevraagd door het pensioenfonds van het personeel van De Hoop Bakkers. Volgens curator Frank Kuiper komt er geen doorstart. 'Als er een doorstart mogelijk was, dan zou dat nu al duidelijk moeten zijn.' Het bedrijf wist drie jaar geleden op het nippertje een faillissement te voorkomen. Curator Kuiper onderzoekt waardoor het bedrijf nu opnieuw in de problemen is gekomen.

Muizen en achterstallig onderhoud

Wat in ieder geval niet hielp is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de bakkerij en winkel in Hattemerbroek sloot na de vondst van muizen en constatering van achterstallig onderhoud. Tijdens een tweede inspectie bleek dat er onvoldoende verbeteringen waren aangebracht om de sluiting ongedaan te maken.

De winkels in Hattem en Zwolle hebben nog een week doorgedraaid met brood dat bij een andere bakker werd gehaald. 'Maar daar zijn we mee gestopt, omdat het verliesgevend was', aldus Kuiper.

Bakkerij De Hoop heeft lang meegedraaid. Het bedrijf begon in 1868 in Hattemerbroek, en breidde uit met de winkels in Hattem en Zwolle. Kuiper verwacht eind oktober het faillissement afgerond te hebben.