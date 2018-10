Bizarre verzoeken: dochter opgraven en in elkaar zetten en een geamputeerd been als lamp

NIJMEGEN - Leeuwen, giraffen en tijgers. De Museumwinkel in Nijmegen zet dieren op. Vandaag geven ze een kijkje in de keuken. Toch zijn er verzoeken die het net niet halen, zo vertelt Sophie Kiela van de Museumwinkel.

Zoals een man die zijn geamputeerde been wilde opzetten en er een lamp van wilde maken. Of een vrouw die haar dochter wilde laten opgraven en terug in elkaar wilde laten zetten. 'Dat doen we niet', zegt Kiela. 'We willen en mogen ook niet werken met menselijke delen.'

Ook zijn er mensen die hun overleden dieren willen laten opzetten: 'Soms willen mensen een een kleedje van hun overleden kat. Of ze willen nadat we het dier hebben opgezet het hartje terug. Dat doen we ook wel.'

'Hondje een tweede leven'

En het komt steeds vaker voor dat mensen hun huisdier willen vereeuwigen. 'Zo kregen we laatst een hondje van mensen die het beestje graag een tweede leven willen geven. Maar ze willen het opgezette dier niet terug. Het is genoeg voor ze dat hun hondje op deze manier 'doorleeft'. Ze komen nu regelmatig even kijken en willen wel graag weten wie het beestje koopt.'

De Museumwinkel is de enige in zijn soort in Nederland. Kiela: 'Er zijn wel andere verkopers van opgezette dieren, maar wij doen alles zelf: we kopen dieren op of krijgen een opdracht en omdat we het allemaal zelf doen, kunnen we in overleg het beest zo opzetten zoals de klant wil.'

Kiela is Nederlands Kampioen Taxidermy (zoals de wetenschappelijke term luidt) in de categorie grote vogels. Toch doet ze ook andere dieren. Het meest bijzondere vindt ze zelf het Siamese tweeling kalf dat ze ooit maakte. 'Die opdracht kwam van een jongen die dat via Marktplaats had gekocht. Hij kwam aanzetten met een zakje huid en daar kwam dus dit kalf uit.'

Buizerd

Het idee bij deze open dag is vooral om mensen te laten zien hoe mooi de natuur is. Kiela: 'En we hopen dat we vooral kinderen geïnteresseerd kunnen krijgen voor dit mooie vak. Ik heb het zelf ook ontdekt op jonge leeftijd. Ik was 17 en verzamelde schedeltjes en toen vond ik een buizerd. Die was nog in zo'n goede staat dat ik op zoek ging naar een preparateur die me kon helpen om 'm op te zetten. Ik vind het leuk als kinderen ook zien dat dit een beroep is. Wat mij betreft nog steeds het mooiste beroep.'