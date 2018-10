Van wie is deze albino naaktrat?

VELP - Medewerkers van Dierentehuis Arnhem en omstreken zullen dinsdagmiddag raar hebben opgekeken. Een wel heel bijzonder dier werd daar binnengebracht: een albino naaktrat.

Het dier werd gevonden op de Kerkallee in Velp en is opgevangen door het asiel. Ook is-ie aangemeld bij Amivedi, een website waar vermiste en gevonden huisdieren op te vinden zijn. 'Het is een bijzonder beest', zegt een medewerker van Amivedi. 'Ik heb er nog nooit zo één gezien. Ze leven niet vrij in de natuur, dus hij zou bijna wel ontsnapt óf gedumpt moeten zijn.'

De komende twee weken zit-ie - mocht de eigenaar zich niet melden - op het opvangadres. Na die tijd mag hij ter adoptie worden aangeboden. Mocht er een eigenaar zijn die het dier herkent, dan kan hij contact opnemen met Amivedi.