Langere in- en uitvoegstroken op A15: 'Een druppel op een gloeiende plaat'

OCHTEN - Wethouder Stefan van Someren van de gemeente Neder-Betuwe is blij dat er eindelijk wat gebeurt aan de veiligheidssituatie op de A15. Woensdag wordt begonnen met groot onderhoud aan de weg, waarbij op een aantal plekken de in- en uitvoegstroken worden verlengd. 'Ik ben blij dat er een heel klein beetje gebeurt, met de nadruk op heel klein beetje', zegt de wethouder met gevoel voor ironie.

Hij doelt daarmee op de aanpak van de weg waar veel ongelukken gebeuren en waar de filedruk gigantisch is. Zijn gemeente, maar ook de andere gemeentes in het rivierengebied waar de A15 doorheen loopt strijden al jaren voor meer maatregelen op het Gelderse deel van de snelweg. Voormalig burgemeester Kees Veerhoek heeft in zijn laatste periode een aantal toezeggingen gekregen van het Rijk. Het verlengen van de in-en uitvoegstroken was één van die toezeggingen. 'Maar dat is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat', zegt wethouder Stefan van Someren die Verkeer en Vervoer in zijn portefeuille heeft.

'Helft van alle meldingen van de brandweer komt van A15'

Een filedetectiesysteem en een verbreding (van tweebaansweg, naar driebaansweg) van de weg is iets wat volgens Van Someren noodzakelijk is om de veiligheid op de A15 te kunnen waarborgen. 'Ik blijf hier voor strijden. Mijn grootste zorg is de veiligheid', zegt de VVD-wethouder. 'Als je ziet dat de helft van alle keren dat de brandweer in Ochten uitrukt, naar ongeluk op de A15 is, dan weet je al genoeg.'

De A15 doorkruist de gehele gemeente Neder-Betuwe, maar Van Someren wordt gesteund door buurgemeenten. Marcel Melissen, wethouder in de gemeente Tiel is voorzitter van de regionale stuurgroep A15 en geeft ook aan blij te zijn met de huidige aanpassingen, maar volgens hem blijft het op de A15 onveilig.

Langere invoegstroken

De langere invoegstroken geeft weggebruikers in ieder geval wat meer ruimte om de weg op te komen. 'Want iedereen die er wel eens rijdt, weet dat je vrijwel altijd tussen de vrachtwagens door moet invoegen. En vervolgens rij je de hele weg tussen vrachtwagens die in colonne over de weg rijden', schets Van Someren de situatie.

Bekijk hieronder een eerdere reportage over een rijles op de A15. (Tekst loopt verder na de video)

Voormalig PvdA-Statenlid Piet Wanrooij startte jaren geleden onder de vlag van de PvdA een petitie voor een veilige en volwaardige A15. Ruim twee jaar later is er nog weinig veranderd. 'Het duurt allemaal waanzinnig lang', zegt hij nu. Inmiddels is hij niet meer actief in de Statenfractie, maar de problematiek op de A15 zit hem nog altijd heel hoog. 'Ik rij er dagelijks en sta regelmatig vast en als de A15 straks doorgetrokken wordt zal er alleen maar meer verkeer op het Gelderse deel van de A15 gaan rijden', vreest hij. Daarom pleit hij er al langere tijd voor om van de vluchtstrook een soort spitsstrook te maken, zodat de tweebaansweg een variant met drie banen kan worden.

Volgens wethouder Van Someren doen hij en andere gemeenten in het rivierengebied er alles aan om het Gelderse deel van de A15 onderdeel te laten worden van een zogeheten MIRT-onderzoek door het Rijk. Dat staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 'Voor een deel van de A2 en een deel van de A15 bij Papendrecht wordt er wel zo'n onderzoek gedaan en aansluitend maatregelen getroffen, dat moet hier bij ons ook snel gaan gebeuren.'