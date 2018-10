Groot onderhoud op de A15 van start: wat gaan we er van merken?

Als je veel gebruik maakt van de A15, dan is de kans groot dat je vanaf woensdag te maken gaat krijgen met een flinke portie verkeershinder. Rijkswaterstaat start namelijk met groot onderhoud op het Gelderse deel van de snelweg.

In meerdere weekenden gaan delen van de weg in de nacht zelfs compleet op slot. Naast het gebruikelijke onderhoud worden ook de in- en uitvoegstroken bij Ochten en Tiel verlengd. Veel weggebruikers klagen al langere tijd over gevaarlijke situaties doordat er weinig tijd is om in- en uit te voegen op de A15.

Volgens Rijkswaterstaat wordt met verlenging van die in- en uitvoegstroken de verkeersveiligheid vergroot. In 2016 pleitte toenmalig burgemeester van Neder-Betuwe, Kees Veerhoek, voor meer maatregelen op de A15. Hij doelde daarmee op de grote hoeveelheid ongelukken en veel (onverwachte) filevorming op de weg.

De werkzaamheden starten woensdag en zullen tot en met zondag 2 december gaan duren. Het verkeer moet volgens Rijkswaterstaat rekening houden met behoorlijk wat oponthoud, ook overdag. In totaal zijn er drie grote knelpunten waar delen van de weg volledig worden afgesloten in de nacht.

Ochten-Echteld

De invoegstrook bij Ochten in de richting van Rotterdam is als eerste aan de beurt. In de nacht van 17 op 18 oktober wordt de hele oprit afgesloten tussen 21.00 uur en 05.00 uur. In de nacht van 26 oktober, 27 oktober en 2 november wordt de A15 tussen Ochten en Echteld helemaal afgesloten tussen 20.00 uur en 09.00 uur. Verkeer kan omrijden via de N322,N323, N233, N320 en N835.

Tiel-West - Tiel

In oostelijke richting wordt de A15 tussen de oprit Tiel-West en de afrit Tieln in de nacht van 16, 17 en 23 november afgesloten. Ook hier moeten weggebruikers tussen 20.00 uur en 09.00 uur een alternatief verzinnen. Doorgaand verkeer vanaf knooppunt Deil wordt omgeleid. Lokaal verkeer kan omrijden via de N834, N320 en N835.

Knooppunt Deil - afrit Geldermalsen

Als laatste wordt het stuk weg tussen knooppunt Deil tot de afrit Geldermalsen onder handen genomen. Ook hier gaat de weg een aantal nachten volledig dicht. Dat zal zijn op 30 november en 1 december, tussen 20.00 uur en 09.00 uur. Verkeer dat uit de richting van Utrecht en Rotterdam komt, zal worden omgeleid via de A2, A59 en A50.

Klik hier naar een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden op de A15.