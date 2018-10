Kosten bouwindustrie stijgen door laagwater

We weten het al langer: er is regen nodig. De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) waarschuwt de bouwindustrie nu voor minder aanvoer van bouwgrondstoffen. Oorzaak: de lage waterstand op de Rijn.

'In totaal is er per jaar in Nederland 33 miljoen ton aan bouwgrondstoffen als zand en grind nodig', vertelt Cees van Putten, directeur van de NVLB. 'Daarvan komt 7,5 miljoen ton uit Duitsland.' Normaal gesproken komt een groot deel van de Duitse aanvoer over het water ons land binnen. Maar door het lage water en de weinige regenval in Duitsland en Nederland wordt dat steeds lastiger.

Hoge kosten

'Het wordt vooral duurder', legt Mark van Es uit. Van Es is verkoper binnendienst bij Bruil beton & mix in Ede. Het bedrijf levert producten aan onder andere aannemers. 'Schepen mogen minder vervoeren omdat ze anders te zwaar zijn en dus moeten er meer schepen ingezet worden om genoeg grondstoffen aan te voeren. Dat kost geld.'

Brancheorganisatie NVLB waarschuwt zelfs dat de aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn en de IJssel de komende weken helemaal stil kan komen te liggen door de extreem lage waterstand op de Rijn. Alternatieve aanvoerroutes als de weg en het spoor worden al benut. Van der Putten: 'En daar zit ook steeds minder rek in.'

Loopt mijn verbouwing vertraging op?

Bestaat de kans dat een verbouwing nu langer op zich laat wachten? Volgens Van Es zou dat kunnen. 'Maar niet door de verminderde aanvoer van grondstoffen. Dat komt eerder doordat de bouw aantrekt en de vraag dus sowieso al groter is.'

Toch is het volgens NVLB verstandig voor de bouwindustrie om rekening te houden met dalende aanvoer. 'De langetermijnvooruitzichten zijn, zeker met de winter op komst, erg onvoorspelbaar.'